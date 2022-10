Legende: Hat bei Manchester City voll eingeschlagen Erling Haaland. imago images/PA Images/Martin Rickett

13 Pflichtspiele hat Erling Haaland für Manchester City seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund auf die Insel absolviert. In diesen erzielte der 22-jährige Norweger die unglaubliche Anzahl von 20 Toren. Der 1,95 m grosse Stürmerstar hat bei den «Citizens» voll eingeschlagen.

Es deutet wenig darauf hin, dass Haaland, der bei City einen Vertrag bis 2027 besitzt, den englischen Meister in absehbarer Zeit wieder verlassen wird. Sollte er dies dennoch wollen, kann er dies tun – für 200 Millionen Euro. Nach Informationen von The Athletic besitzt Haaland in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel (gültig ab Sommer 2024) mit der festgeschriebenen obengenannten Ablösesumme.

Allerdings gilt die Ausstiegsklausel nur für Klubs ausserhalb der Premier League. Das bedeutet, dass es für andere Premier-League-Klubs so gut wie unmöglich ist, den Norweger in naher Zukunft zu verpflichten. Ein Abgang von Haaland in den nächsten 5 Jahren wäre also gleichbedeutend mit einem Wechsel in eine andere Liga.