Legende: Er kam, sah und siegte Arne Slot. IMAGO / IPA Photo

Nach fast neun Jahren verliess Jürgen Klopp Liverpool am Ende der abgelaufenen Saison. Der Deutsche führte die «Reds» zurück zu altem Glanz und gewann unter anderem die Champions League (2019) und die beendete die 30-jährige Titelflaute in der heimischen Meisterschaft. Doch nicht nur der Erfolge wegen hinterliess Klopp eine grosse Lücke. «The Normal One» genoss bei den Fans Legendenstatus, ihn zu ersetzen schien im Prinzip unmöglich.

Im Sommer übernahm ein gewisser Arne Slot die Zügel in Liverpool. Und rund vier Monate nach Arbeitsbeginn lässt sich konstatieren: Slot steht Klopp zumindest auf sportlicher Ebene in Nichts nach. Der Niederländer vermag zwar noch nicht das gleiche Charisma zu versprühen wie sein Vorgänger, doch der Blick auf die Tabelle lügt nicht. Und in dieser grüsst Liverpool sowohl in der Premier League (1. nach Verlustpunkten) als auch in der Champions League (2.) von ganz oben.

Erster richtiger Härtetest

Unter Slot hat Liverpool 11 von 12 Pflichtspielen gewonnen. Einzig gegen Nottingham gingen die «Reds» Mitte September als Verlierer vom Platz. Besonderes Prunkstück ist die Defensive: Nur gerade drei Gegentore liess die Abwehr in acht Meisterschaftsspielen zu. Und in der Champions League steht hinten nach drei Partien noch immer die Null. «Die meisten Spiele haben wir dominiert und über weite Strecken kontrolliert. Es hilft, wenn man den Ball hat», analysiert Slot die guten Abwehrleistungen.

Am Sonntag steht nun der erste richtige Härtetest für Slot und sein Team an. Die «Reds» gastieren bei Arsenal, das vier Punkte hinter Liverpool auf Platz 4 lauert. Mit einem Sieg könnte der Mitfavorit auf den Titel bereits arg zurückgebunden werden. «Wir alle wissen, dass es wichtig ist, Punkte von einem Konkurrenten zu holen – und niemand weiss zu diesem frühen Zeitpunkt, wer der grösste Konkurrent sein wird. Aber wir alle wissen, dass Arsenal einer von ihnen sein wird. Dann ist es immer wichtig, gegen sie zu punkten oder zu gewinnen.»

Auswärts ungeschlagen

Dass die Partie im Norden Londons und nicht in an der Anfield Road stattfindet, ist für Slots Team kein Nachteil, im Gegenteil. In der Champions League fuhr Liverpool bei Leipzig unter der Woche den 6. Sieg im 6. Auswärtsspiel der Saison ein. Die ersten sechs Gastspiele in der Fremde zu gewinnen, hatte vor ihm in der 132-jährigen Klubhistorie niemand geschafft – auch Klopp nicht.