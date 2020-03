Die Bundesliga wird wegen des Coronavirus ab sofort bis vorerst am 2. April unterbrochen werden.

Bundesliga per sofort unterbrochen

Erst wollte die Liga noch die 26. Runde an diesem Wochenende spielen und anschliessend pausieren. Dies brachte der Deutschen Fussball Liga (DFL) harsche Kritik ein. Nun folgte die Kehrtwende: Der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wird per sofort unterbrochen.

«Darüber hinaus empfiehlt das Gremium, wie geplant, der am kommenden Montag tagenden Mitgliederversammlung der Profiklubs, die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 2. April – also inklusive der Länderspiel-Pause – fortzusetzen», hiess es in der Mitteilung der DFL.

Historische Entscheidung

Die Entscheidung hat eine historische Dimension: Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg (1944/45) ist der Ligabetrieb unterbrochen. Betroffen sind allerdings in der Bundesliga zunächst nur der 26. und 27. Spieltag (20. bis 22. März).