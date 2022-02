Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Comeback: Gut 7 Monate nach seinem Herzstillstand bei der EURO 2020 hat Christian Eriksen bei seinem neuen Klub Brentford am Montag ein erstes Mannschaftstraining absolviert.

«Ich habe grünes Licht erhalten von den Ärzten, um wieder der Fussballer Christian zu sein», sagt der Däne in einem Interview mit seinem neuen Klub. «Ich bin aufgeregt und freue mich.» Er fühle sich gut, aber natürlich benötige er noch Zeit.

Auf dem Weg ins Krankenhaus sagte ich (meiner Frau) Sabrina, dass ich genauso gut die Fussballschuhe an den Nagel hängen könnte. Aber das änderte sich 2 Tage später.

Die Eingewöhnung beim Tabellen-14. der Premier League sollte dem früheren Tottenham-Profi leicht fallen, schliesslich stehen im Kader Brentfords 6 Landsmänner. Auch Trainer Thomas Frank ist Däne und betreute den Offensivmann einst sogar schon in der U17-Nationalmannschaft.

Im Krankenwagen Karriere abgeschrieben

Am 12. Juni war Eriksen während eines EM-Vorrundenspiels zwischen Dänemark und Finnland zusammengebrochen und hatte auf dem Rasen wiederbelebt werden müssen, bevor er mit einem Krankenwagen abtransportiert werden konnte.

00:41 Video Eriksen: «... dann habe ich wieder am Rasen gerochen» (engl.) Aus Sport-Clip vom 08.02.2022. abspielen

Comeback-Gedanken seien ihm anschliessend rasch durch den Kopf, erzählt der 29-Jährige nun erstmals. Er habe «2 Tage» nach dem schrecklichen Vorfall gewusst, dass er wieder Fussball spielen würde. «Auf dem Weg ins Krankenhaus sagte ich (meiner Frau) Sabrina, dass ich genauso gut die Fussballschuhe an den Nagel hängen könnte. Aber das änderte sich 2 Tage später», so Eriksen, der mittlerweile einen Herz-Defibrillator trägt.

Das Einsetzen des Geräts verbot ihm, wieder für seinen alten Klub Inter Mailand in der Serie A zu spielen. Eriksen musste sich vor seiner Unterschrift in Brentford am 31. Januar mehreren Belastungstests unterziehen, um sicherzustellen, dass er eine Rückkehr in den Wettkampf verkraften kann.