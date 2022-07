Legende: Geht er? Und wenn ja, wohin? Cristiano Ronaldo scheint bei Manchester United nicht mehr glücklich zu sein. Imago/Fabrizio Andrea Bertani/aal.photo

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, soll Cristiano Ronaldo wegen «familiärer Gründe» bis auf Weiteres vom Training freigestellt worden sein. Der 37-Jährige wurde demnach in Portugal gesichtet. Wann er in Manchester zurückerwartet wird, ist unklar.

Bei welchem Klub würden Sie Ronaldo gerne demnächst sehen? Bayern München Bayern München % Chelsea Chelsea % Real Madrid Real Madrid % AS Roma AS Roma % Barcelona Barcelona % PSG PSG % Inter Miami Inter Miami % Weiterhin bei Manchester United Weiterhin bei Manchester United % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

In den vergangenen Wochen nahmen die Wechselgerüchte um Ronaldo zu. Angeblich ist er unzufrieden damit, dass Manchester United in der kommenden Saison nicht in der Champions League spielt und strebt deshalb nur ein Jahr nach seiner Rückkehr zu den «Red Devils» einen Wechsel an. Die am häufigsten genannten möglichen Abnehmer für «CR7» heissen Bayern München und Chelsea.

Dem Vernehmen nach schliesst der englische Rekordmeister einen vorzeitigen Abschied Ronaldos bislang jedoch aus.