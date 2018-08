Nach Barcelona ist auch Real Madrid mit einem Heimsieg in die neue Saison gestartet. Die «Königlichen» schlugen zum Auftakt Getafe mit 2:0. Carvajal eröffnete das Skore nach 20 Minuten mit einem feinen Kopfball-Heber. Gareth Bale doppelte in der 51. Minute mit einem satten Schuss aus der Drehung nach.

Damit ist der Start für Real in die «Nach-Ronaldo-Ära» doch einigermassen geglückt. Am vergangenen Mittwoch hatten die Madrilenen in Tallinn den Supercup gegen Stadtrivale Atletico mit 2:4 verloren.