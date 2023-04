Legende: Stellt sich auf einen aggressiven Gegner ein Barcelona-Trainer Xavi. Keystone/EPA/Enric Fontcuberta

Am Mittwochabend steht zum 5. Mal in dieser Saison und zum 3. Mal in den letzten knapp 5 Wochen der «Clasico» auf dem Programm. Während Barcelona nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel mit einem Unentschieden zuhause in den Copa-Final einziehen kann, braucht Real Madrid im Camp Nou unbedingt einen Sieg.

Barça, das die letzten 3 Aufeinandertreffen gewonnen hat, konnte Real noch nie viermal in Folge in einer Saison besiegen. 1982/83 resultierten zwar 4 Erfolge, allerdings nicht in aufeinanderfolgenden Spielen.

Die 4 «Clasicos» in dieser Saison

Datum Wettbewerb Resultat 16.10.2022 LaLiga 3:1-Sieg Real 15.01.2023 Supercup 3:1-Sieg Barcelona 02.03.2023 Copa del Rey 1:0-Sieg Barcelona 19.03.2023 LaLiga 2:1-Sieg Barcelona

«Der ‹Clasico› ist das wichtigste Spiel für mich, die Fans und die Spieler», sagte Madrids Trainer Carlo Ancelotti. «Die Rivalität ist sehr gross und es ist ein wichtiger Wettbewerb. Wir müssen ein starkes Spiel abliefern, denn in den letzten Partien gegen Barcelona lief es nicht gut für uns.»

02:58 Video Archiv: Barcelonas 2:1-Sieg im letzten «Clasico» Aus Sport-Clip vom 20.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

Barça-Trainer Xavi erwartet einen «aggressiven» Gegner: «Sie haben dreimal in Folge gegen uns verloren und sie werden sich revanchieren wollen. Wir werden versuchen, sie in ihre eigene Hälfte zu drängen, aber es wird ein Kampf.»