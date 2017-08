Barça und Juve können sich auf ihre Starstürmer verlassen

Barcelona gewinnt dank zweier Messi-Tore in Alaves 2:0, womit der Argentinier nun 350 Liga-Treffer auf dem Konto hat. Dybala führt Juventus derweil nach 0:2-Rückstand zu einem 4:2 bei Genoa.

Der FC Barcelona gewann in der Primera Division auch sein 2. Spiel: Beim 2:0 in Alaves steuerte Lionel Messi beide Tore bei (55./66.). Und dies nachdem er einen Penalty verschossen hatte (39.).

Mit dem Doppelpack hat der Argentinier in der spanischen Liga nun in 384 Einsätzen 350 Mal getroffen. In den fünf Topligen hat nur Gerd Müller bei Bayern mehr Tore für einen Klub erzielt (365).

Zusatzinhalt überspringen Djourou mit Debüt Der Schweizer Innenverteidiger Johan Djourou hat sein Debüt für Antalyaspor gegeben. Der Genfer stand beim 1:1 auswärts gegen Malatyaspor während 90 Minuten im Einsatz. Es war Djourous erstes Pflichtspiel im Klub seit mehr als einem halben Jahr und dem 0:8 mit dem Hamburger SV am 25. Februar gegen Bayern München.

Lichtsteiner erneut in der Startformation

Auch Juventus holte in der Serie A den 2. Sieg – und das trotz Fehlstart. Der Meister lag bei Genoa nach 7 Minuten 0:2 zurück. Doch auch die Turiner konnten sich auf ihren argentinischen Stürmer verlassen. Bis zur Pause machte Paulo Dybala das Handicap wett. In der 62. Minute schoss Juan Cuadrado nach feinem Dribbling das wegweisende 3:2. Und in der Nachspielzeit gelang Dybala sein 3. Treffer.

Stephan Lichtsteiner gehörte wie schon beim Auftakt gegen Cagliari (3:0) zur Startformation. Coach Max Allegri zog ihn Neuzugang Mattia de Sciglio vor.