Barcelona zeigt sich eine Woche vor dem Saisonstart noch nicht in Bestform. Ganz anders Monaco und Breel Embolo.

Auch wegen Embolo: Flicks Hauptprobe geht in die Hose

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hat seine EM-Form offenbar konserviert Breel Embolo. imago images/Sportpixpress

Wenige Tage vor dem Start der spanischen Meisterschaft hat der frühere deutsche Nationaltrainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona die Generalprobe ordentlich verpatzt. Im Testspiel vor heimischem Publikum gegen den französischen Vizemeister AS Monaco verloren die Katalanen nahezu in Bestbesetzung 0:3.

Zudem musste Ilkay Gündogan, der erst in der 46. Minute eingewechselt worden war, bereits in der 67. Minute mit einer Platzwunde das Feld verlassen.

Embolo erfolgreich

Alle Treffer fielen in der zweiten Halbzeit. Breel Embolo erzielte in der 57. Minute das 2:0. Von Takumi Minamino perfekt eingesetzt, überwand er Marc-André ter Stegen aus kurzer Distanz. Mit Goalie Philipp Köhn und Denis Zakaria kamen auch die anderen beiden Schweizer bei den Monegassen von Anfang an zum Einsatz.

Barcelona bekommt es am kommenden Samstag zum Saisonauftakt auswärts mit Valencia zu tun. Für Monaco geht es gleichentags in der Ligue 1 wieder ans Eingemachte. Aufsteiger St-Etienne wird im Stade Louis II zu Gast sein.