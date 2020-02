Bei Barcelonas 2:1-Sieg am Sonntagabend gehörte die Show nur einem: Dem 17-jährigen Stürmer Ansu Fati.

Legende: Jüngster Doppelpacker der La-Liga-Geschichte Der 17-jährige Ansu Fati. imago images

Der 2:1-Sieg gegen den Tabellen-13. Levante war für Barcelona-Massstäbe keine Glanzleistung, sondern die Erledigung einer Pflichtaufgabe. Und trotzdem wird die Partie am Sonntagabend in die Geschichte eingehen. Beide Tore erzielte der erst 17-jährige Ansu Fati.

Der in Guinea-Bissau geborene Teenager ist mit 17 Jahren und 94 Tagen der jüngste Doppeltorschütze der Liga-Geschichte. Sein Vorgänger Juanmi Jimenez, der 2010 für Malaga doppelt getroffen hatte, war 21 Tage älter.

Der Meister bedient den Lehrling

Während die spanische Presse den Shootingstar bejubelt, bedankte sich Fati nach dem Spiel vor allem bei einem: Lionel Messi. Der Argentinier hatte die beiden Treffer, die innert weniger als 2 Minuten fielen, vorbereitet. «Ich beobachte Messi schon seit Jahren. Er ist unglaublich. Gleichzeitig mit ihm auf dem Platz zu stehen, ist ein Traum», sagte Fati.

Sein erstes Liga-Tor hatte Fati mit 16 Jahren und 304 Tagen erzielt. So richtig zum Zug kommt er aber erst unter dem neuen Trainer Quique Setien, wo er in allen 5 Spielen in der Startelf stand.