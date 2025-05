Legende: Erzielte den Siegtreffer Jacobo Ramon. Keystone/EPA/CHEMA MOYA

Die Meisterfeier des FC Barcelona muss noch warten: Erzrivale Real Madrid hat die Entscheidung im Titelkampf der spanischen Liga um mindestens 24 Stunden vertagt. Drei Tage nach dem bitteren 3:4-Niederlage im Clásico gegen Barça gewann das Team des scheidenden Trainers Carlo Ancelotti gegen RCD Mallorca in letzter Sekunde mit 2:1.

Das Team von Hansi Flick kann aber am Donnerstag mit einem Sieg im Stadtderby bei Espanyol Barcelona den 28. Meistertitel der Klubgeschichte perfekt machen.

Jacobo Ramon erzielte den Siegtreffer für Real erst in der 5. Minute der Nachspielzeit. Der Sieg für die «Königlichen» war verdient. Nachdem Mallorca bereits in der 11. Minute in Führung gegangen war, bissen sich die Madrilenen Mal für Mal die Zähne am mallorquinischen Abwehrbollwerk aus. In der 68. Minute gelang Kylian Mbappé der Ausgleich.

Resultate