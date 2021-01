Der BVB gewinnt das Duell gegen Tabellennachbar Wolfsburg mit 2:0. Martin Schmidts Mainzer schnuppern gegen die Bayern an der Überraschung.

Manuel Akanji war mit einem wuchtigen Kopfball in der 66. Minute der Wegbereiter für Dortmunds 2:0-Sieg zuhause gegen den VfL Wolfsburg. Der Schweizer Verteidiger verwertete einen von Jadon Sancho getretenen Eckball und erlöste damit den BVB, der sich lange schwergetan hatte. Sancho machte schliesslich in der 91. Minute nach einem schnellen Konter den Deckel drauf.

Der BVB mit Roman Bürki im Tor konnte somit das erste Heimspiel unter Lucien Favres Nachfolger Edin Terzic erfolgreich gestalten. Dank dem Sieg klettern die Dortmunder vorbei an Wolfsburg auf Tabellenplatz 4. Auch von der Personalfront gab es beim BVB positive Neuigkeiten: Erling Haaland gab nach einmonatiger Absenz sein Comeback.

Renato Steffen stand auf Seiten der Wolfsburger in der Startelf, kassierte in der 38. Minute die gelbe Karte und wurde kurz vor Spielende ausgewechselt. Admir Mehmedi wurde in der 71. Minute eingewechselt. Kevin Mbabu verbrachte das Spiel auf der Ersatzbank.

Bayern dreht Spiel bei Schmidt-Premiere

Im zweiten Sonntagsspiel der 14. Bundesliga-Runde setzte sich Bayern München mit 5:2 gegen Mainz 05 durch. Dabei sah es zur Pause so aus, als würde der Rekordmeister erstmals seit über 13 Monaten wieder ein Heimspiel verlieren. Mainz lag bei Martin Schmidts Einstand als Sportdirektor mit 2:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel folgte jedoch die Reaktion der Hausherren: Joshua Kimmich (50.), Leroy Sané (55.), Niklas Süle (70.) und zweimal Robert Lewandowski (76. per Penalty/83.) wendeten das Blatt zu Gunsten der Bayern. Die Münchner übernehmen damit wieder die Tabellenspitze.