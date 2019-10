Dortmund kassiert in Freiburg in der 90. Minute den 2:2-Ausgleich.

Bayern München taucht zuhause gegen Hoffenheim (1:2).

Schalke verpasst gegen Köln den Sprung auf Platz 1.

Das Team von Coach Lucien Favre hätte mit einem Sieg temporär die Tabellenspitze übernehmen können. Doch Borussia Dortmund kam zum 3. Mal in Folge nur zu einem 2:2 in der Bundesliga. Dies, weil Manuel Akanji in der 90. Minute ein Eigentor fabrizierte. Der Nationalverteidiger konnte eine Flanke nur bis zu Vincenzo Grifo klären. Dessen Hereingabe lenkte er an Goalie Roman Bürki vorbei zum 2:2-Endstand. «Das ist zu wenig, wir müssen es über die Zeit bringen», kommentierte Captain Marco Reus.

Legende: Sein Team verspielte 2 Punkte Lucien Favre. imago images

Bayern: Erste Heimpleite nach 364 Tagen

Auf den rauschenden 7:2-Sieg in der Champions League gegen Tottenham folgte für die Bayern der Kater. Das Team von Coach Niko Kovac kassierte gegen Hoffenheim (ohne Steven Zuber) eine unerwartete 1:2-Niederlage. Zum Matchwinner für die Kraichgauer avancierte Sargis Adamyan. Dem Armenier gelang ein Doppelpack (54./79.). Es waren die ersten beiden Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse überhaupt für den 26-jährigen Adamyan.

Robert Lewandowski erzielte zwar eine Viertelstunde vor Schluss den 11. Treffer im 7. Spiel. Die Münchner kassierten aber wenig später den 2. Gegentreffer. Die letzte Heimniederlage des deutschen Rekordmeisters datiert vom 6. Oktober 2018 (0:3 gegen Gladbach).

Schalke nutzt Gunst der Stunde nicht

Weil Leverkusen und Leipzig nur 1:1 spielten, hätte Dortmunds Erzrivale Schalke 04 mit einem Sieg gegen Köln am Samstagabend die alleinige Tabellenspitze erklimmen können. Doch die «Knappen» scheiterten bei diesem Unterfangen. Nach einem Tor von Suat Serdar (71.) sah es gut aus für das Team von Coach Wagner. Doch Jonas Hector gelang in der 92. Minute per Kopf der 1:1-Ausgleich für die Kölner. Schalkes Guido Burgstaller (89.) hatte kurz zuvor nur den Pfosten getroffen.

Zusammenschluss an der Bundesliga-Spitze 1. Bayern München 7 20 : 8 14 2. SC Freiburg 7 15 : 7 14

RB Leipzig

7 15 : 7

14 4. Schalke 04 7 14 : 7 14 5. Bayer Leverkusen 7 12 : 8 14 6. Mönchengladbach 6 10 : 5 13 7. Borussia Dortmund 7 19 : 11 12 8. VfL Wolfsburg 6 9 : 4 12

Resultate Übersicht Bundesliga

Sendebezug: Radio SRF 3, 05.10.2019, 17:50 Uhr