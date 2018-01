Bayern mit Start nach Mass

Bundesliga-Leader Bayern München ist erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Der Rekordmeister setzte sich bei Bayer Leverkusen mit 3:1 durch.

Spätestens in der 59. Minute sah es für die Bayern, die in Leverkusen ohne den angeschlagenen Torjäger Robert Lewandowski auskommen mussten, nach einem problemlosen Sieg aus. Franck Ribéry hatte für die Gäste mit seinem 1. Saisontor soeben auf 2:0 erhöht. Doch die mutig auftretenden Leverkusener steckten angesichts dieses Rückstandes nicht auf.

Leverkusen schnuppert am Ausgleich

Kevin Volland brachte die Hoffnung beim Team von Coach Heiko Herrlich mit dem Anschlusstreffer zurück (71.). In der Folge standen die Gastgeber dem Ausgleich zweimal nahe. Volland wurde aber in letzter Sekunde am Abschluss gehindert, der Schuss von Lucas Alario verpasste das Ziel nur knapp.

James Rodriguez macht alles klar

In der Schlussphase kontrollierten die Münchner das Geschehen aber wieder. In der Nachspielzeit sorgte James Rodriguez dann für die endgültige Entscheidung. Der Kolumbianer zirkelte einen Freistoss sehenswert zum 3:1 ins Tor.