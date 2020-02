Mönchengladbach hat sich in der 20. Runde der Bundesliga ein 2:2 in Leipzig erkämpft. RB musste damit seine Tabellenführung um einen Punkt an die Bayern abgeben. Die Borussia war stark in die Partie gestartet und hatte die 1. Halbzeit klar dominiert. Alassane Pléa nach herrlicher Kombination (24.) sowie Jonas Hofmann (35.) brachten die «Fohlen» folgerichtig 2:0 in Führung.

Legende: Den Punkt festgehalten Yann Sommer (r.). Keystone

Pléa motzt und fliegt

Nach der Pause gelang dem nun deutlich verbesserten Leipzig der prompte Anschlusstreffer: Yann Sommer pflückte einen hohen Ball herunter, blieb aber in der Folge so unglücklich an Denis Zakaria hängen, dass ihm der Ball entglitt (50.).

Dann schwächte sich Gladbach selbst: Pléa reklamierte derart harsch, dass er dafür erst Gelb und dann Gelb-Rot sah. In Überzahl gelang Christopher Nkunku per schönem Distanzschuss der Ausgleich (90.). Schlimmeres konnte Sommer verhindern. Mit Nico Elvedi und dem eingewechselten Breel Embolo stand ein Schweizer Quartett für Gladbach auf dem Platz.

Dortmunds Sieg für die Geschichtsbücher

Lucien Favre entschied das Schweizer Trainer-Duell klar für sich. Seine Dortmunder (mit Manuel Akanji und Roman Bürki) erzielten zum 3. Mal in Folge 5 Tore und kanterten Urs Fischers Union 5:0 nieder. 2 Geschichten prägten die Partie:

Das Skore eröffnete Jadon Sancho mit seinem 25. Bundesligator. Das war noch nie einem 19-Jährigen gelungen.

In der 18. Minute doppelte Erling Haaland nach. Unglaubliche Bilanz: 77 Minuten im BVB-Trikot, 6 Torschüsse, 6 Treffer. Nummer 7 folgte keine Stunde später.

Bayern-Rekord und Vargas-Tor

Keine Blösse gaben sich auch die Bayern: In Mainz gewann der Rekordmeister 3:1. 58 Tore nach 20 Spieltagen bedeuten Klubrekord. Der FCB steht erstmals seit dem 6. Spieltag wieder an der Tabellenspitze.

In den tieferen Niederungen der Tabelle feierte Augsburg einen 2:1-Erfolg gegen Werder Bremen. Das Siegtor erzielte Nati-Spieler Ruben Vargas (83.), der im Stile eines Topstürmers eiskalt einschob. Adi Hütters Frankfurt (mit Djibril Sow) und Düsseldorf trennten sich 1:1.

