Legende: Im 1. Spiel der Kantersieg, im 2. die Ernüchterung Bei den Bayern wird man mit dem Saisonstart nicht zufrieden sein. imago images

Bayern München, der Sieger der letztjährigen Champions League? Wurde im 2. Bundesligaspiel von starken Hoffenheimern mit 4:1 vorgeführt. Finalgegner Paris St-Germain? Verlor die ersten beiden Spielen der nationalen Meisterschaft, steht nach 5 Spielen mit 9 Punkten auf dem ungewohnten Rang 7.

Die Erklärung, wieso diese beiden Teams nicht mit der üblichen Dominanz auftraten, scheint auf der Hand zu liegen. Zwischen dem Finalspiel der Champions League und dem Saisonstart lagen nur 26 (Bayern) respektive 18 Tage (Paris). Zu wenig, um Ferien machen und eine vollständige Saisonvorbereitung absolvieren zu können.

Ligen durcheinandergewirbelt

Doch nicht nur den Bayern und PSG misslangen die Starts. In England gaben beispielsweise Manchester City (2:5 im 2. Saisonspiel gegen Leicester), Manchester United (1:3 gegen Crystal Palace in der 1. Partie) und Transferkönig Chelsea (4 Punkte aus 3 Spielen) bereits Punkte ab. Im Titelkampf der Premier League bereits ein Handicap.

Wie viel Erholung hatten die Teams nach der letzten Saison? Team

Anzahl Tage zwischen alter und neuer Saison

Paris St-Germain

18

Bayern München

26

Manchester United

34 Manchester City 37 Chelsea 37 Juventus Turin

44 Borussia Dortmund

79

In Italien musste am vergangenen Wochenende auch Meister Juventus Turin im 2. Spiel ein erstes Mal Punkte liegen lassen. Gegen die AS Roma schaute ein 2:2-Unentschieden heraus. Und in der deutschen Bundesliga verloren neben den Bayern übrigens auch die Dortmunder ihr 2. Spiel (0:2 bei Augsburg).

Champions League, Europa League und Nations League

Klar, die Erholung nach der nach hinten verschobenen letzten Saison kam bei einigen Klubs zu kurz. Dass viele Nationalspieler auch noch in der Nations League auflaufen mussten, verschlechterte die Situation zusätzlich.

Nun gilt es für die Topklubs, die Vorrunde möglichst schadlos zu überstehen: Im Dezember oder Januar gewähren die meisten Ligen ihren Teams kurze Erholungspausen.