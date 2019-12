Dass die Bayern zur Winterpause noch in Schlagdistanz zur Spitze stehen, verdanken sie einem 18-Jährigen.

Legende: Freut sich über seinen Lauf Joshua Zirkzee. imago images

Eigentlich ist bei den Bayern Robert Lewandowski für die Tore verantwortlich. Der Pole erzielte in der Hinrunde 19 der 46 Treffer des Rekordmeisters. Und doch ist es bei Halbzeit der Meisterschaft ein anderer Name, der die Schlagzeilen in München bestimmt: Joshua Zirkzee.

Der 18-jährige Niederländer traf in den letzten beiden Spielen sowohl gegen Freiburg als auch gegen Wolfsburg nach seiner Einwechslung, sorgte dafür, dass die Bayern doch noch gewannen und als Tabellen-3. in die Winterpause gehen.

Zirkzees Tore sind aus verschiedenen Gründen besonders bemerkenswert:

In der 3. Liga, seinem angestammten Arbeitsort mit der Reservemannschaft der Bayern, traf der 1,93-m-Schlaks in 14 Spielen noch nie – in der Bundesliga dafür in 2 Spielen 2 Mal .

. Sowohl gegen die Freiburger als auch gegen Wolfsburg traf das Sturmtalent mit seinem 1. Ballkontakt und brauchte für seine ersten beiden Bundesliga-Tore nur gerade 3 Minuten – ein neuer Rekord.

Zirkzee wurde jeweils für Philippe Coutinho eingewechselt. Während die Bayern für die Leihe des Brasilianers 8,5 Millionen Euro und das Gehalt von knapp 12 Millionen hinblättern müssen, kostete Zirkzee die Münchner nur gerade 150'000 Euro. Auch sein Lohn dürfte nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was Coutinho verdient.

Resultate Bundesliga

Sendebezug: SRF 3, Abendbulletin, 21.12.2019, 18:31 Uhr