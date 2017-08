Behrami wechselt zu Udinese

Der Schweizer Internationale Valon Behrami hat einen neuen Klub gefunden: Der defensive Mittelfeldspieler wechselt von Watford zu Udinese.

Die letzten beiden Jahre war Valon Behrami in der englischen Premier League für Watford auf 49 Einsätze gekommen. Er hätte noch einen Vertrag bis 2018 besessen.

Doch der neue Trainer Marco Silva mochte nicht auf den Tessiner setzen. Schon vor der Saison hatte er Behrami mitgeteilt, dass er für ihn keine Verwendung mehr habe.

Die 6. Station in Italien

Im Friaul fand Behrami nun einen neuen Klub. Udinese ist die 6. italienische Station des 75-fachen Schweizer Internationalen. Behrami hat schon für Genoa, Hellas Verona, Lazio Rom, die Fiorentina und Napoli gespielt.

Bei Udinese, wo Behrami Teamkollege des zurzeit verletzten Silvan Widmer wird, erhielt der Mittelfeldspieler einen Vertrag für 2 Jahre.

Udineses Generaldirektor Franco Collavino erklärte, genau einen erfahrenen Spieler wie Behrami habe Udinese gebraucht. Und er fügte an: «Auch Behrami will sich in der Serie A nochmals bewähren.»