Real Madrids Dani Carvajal hat sich am Samstag im Spiel gegen Villarreal unmittelbar vor dem Schlusspfiff eine Kreuzbandverletzung zugezogen.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Unschöne Bilder Dani Carvajal muss auf der Trage vom Feld transportiert werden. Imago Images/Zuma Wire PRess/Oscar Barroso

Nach Barcelonas Marc-André ter Stegen und Rodri von Manchester City hat sich ein weiterer grosser Name im Weltfussball in der Frühphase der Saison schwer am Knie verletzt. Real Madrids Dani Carvajal fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus.

Bange Szenen im Bernabeu

Der spanische Aussenverteidiger bestätigte die schlimmsten Befürchtungen noch in der Nacht auf Sonntag, nur wenige Stunden nach dem 2:0-Sieg von Real in LaLiga gegen Villarreal. «Ich werde unters Messer und einige Monate vom Spielfeld fern bleiben müssen», postete Carvajal auf Instagram mit einem Foto, das ihn im Ambulanzwagen zeigt.

Carvajal war in der Nachspielzeit der Partie bei einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler Yeremy Pino zusammengeprallt. Zwar konnte der Nationalspieler den Ball noch klären. Doch anschliessend brach er mit lauten Schmerzensschreien zusammen und hielt sich das rechte Knie. Seine Teamkollegen eilten unmittelbar zu ihm, um ihm Trost zu spenden.