Legende: Nächste Station: Bundesliga Fabian Rieder schliesst sich Stuttgart an. Imago/Gribaudi Images

Fabian Rieder, aktuell bei Stade Rennes unter Vertrag, wird in der kommenden Saison auf Leihbasis für den VfB Stuttgart spielen. Dies teilte der Bundesligist am Montag mit. Am Sonntag hatte der 22-jährige Mittelfeldspieler zum EM-Vorrundenabschluss beim 1:1 gegen die deutsche Nationalmannschaft in der Nati-Startelf gestanden. Für den französischen Erstligisten Rennes hatte er in der vergangenen Saison in 21 Pflichtspielen drei Tore erzielt.

«Fabian Rieder passt mit seinen fussballerischen Qualitäten und auch mit der Erfahrung, die er trotz seines noch relativ jungen Alters bereits gesammelt hat, sehr gut zu uns», sagte VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: «Wir sind davon überzeugt, dass er schnell zu einem wichtigen Faktor in unserem Spiel werden kann». Rieder freut sich auf «einen unglaublichen Verein mit grossartigen Fans». Bei der EM kann er bereits seine neue sportliche Heimat kennenlernen, die Schweizer Nati hat ihr Quartier in Stuttgart bezogen.