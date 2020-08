Was für ein Liga-Debüt: Im Auswärtsspiel gegen Dundee United traf Albian Ajeti 7 Minuten vor dem Ende zum 1:0-Sieg. Der Basler Stürmer, der am Dienstag in der Qualifikation zur Champions League gegen KR Reykjavik mit einem Teileinsatz seinen Einstand bei Celtic gegeben hatte, war 9 Minuten davor eingewechselt worden. Lange Zeit hatte Benjamin Siegrist im Dundee-Tor die Favoriten aus Glasgow zur Verzweiflung gebracht.

Itten spielt durch

Celtic hat in der schottischen Premier League erst 3 Spiele absolviert und dabei 7 Punkte geholt. Auf Platz 1 ist derzeit mit 5 Spielen und 13 Zählern Celtics Stadtrivale Glasgow Rangers klassiert. Cedric Itten stand beim 2:0-Heimsieg des Leaders gegen Kilmarnock erstmals in der Startformation und während 90 Minuten im Einsatz. Bei den beiden Toren war der frühere Stürmer des FC St. Gallen nicht beteiligt.