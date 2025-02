Der 29-jährige Genfer kam in der Schweiz nie über die Challenge League hinaus. Seit dieser Saison spielt er in Rio für Vasco da Gama.

Dominguez lebt in Basilien seinen Kindheitstraum

Einen «gewöhnlichen» Karriereweg hat Maxime Dominguez nicht hinter sich, im Gegenteil. Über die Challenge League, die zweithöchste polnische Liga und den portugiesischen Verein Gil Vicente landete er bei Vasco da Gama in Brasilien. Oder wie der Genfer seine Karriere beschreiben würde: «Es ist etwa so wie in einer Netflix-Serie.»

In Brasilien habe er seinen Kindheitstraum verwirklichen können. «Das ist der Fussball von dem ich geträumt habe», sagte Dominguez im Interview. «Ich konnte es einfach nicht ablehnen, im Land des Fussballs zu unterschreiben.»

Kein Stammplatz

Natürlich hat sich der 29-Jährige nach seinem Wechsel nach Südamerika auf einige Umstellungen gefasst gemacht: «Die Intensität ist viel höher als in Europa, und zwar jeden Tag.» Noch kämpft Dominguez um einen Stammplatz. Geht seine Karriere aber so weiter wie in den vergangenen Jahren, wird dieser nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Welchen berühmten Mitspieler Dominguez nun hat und weshalb er mit seinem Körperbau seine Probleme hatte, erfahren Sie im Video oben.