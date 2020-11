Seferovic und Gavranovic vor Nati-Zusammenzug in Torlaune

Benfica Lissabon hat trotz zwei Toren von Haris Seferovic die zweite Niederlage in der portugiesischen Meisterschaft kassiert. Benfica unterlag in der 7. Runde daheim Braga mit 2:3.

Seferovic, der nach der Pause ins Spiel gekommen war, erzielte in der 68. und 87. Minute seine Saisontore 5 und 6. Braga war bis in die 64. Minute mit 3:0 in Führung gegangen. Der Rückstand von Benfica auf Leader Sporting beträgt neu vier Punkte.

Auch Gavranovic mit Doublette

Mario Gavranovic hat vor dem Zusammenzug mit der Schweizer Nati mit Dinamo Zagreb überzeugt. Dem Stürmer gelang beim 5:0-Heimsieg des Leaders der kroatischen Meisterschaft gegen Istra ebenfalls eine Doublette.

Erst Mitte Oktober hatte der Tessiner Stürmer beim 3:2-Heimsieg gegen Gorica mit einem Hattrick geglänzt.