Der argentinische Stürmer verletzte sich am Wochenende beim Ausführen eines Penaltys am Oberschenkel.

Legende: Reicht es für Katar? Paulo Dybalas Verletzung kommt zur Unzeit. imago images/Zuma Press/Raffaele Conti

Für Paulo Dybala könnte die WM-Teilnahme zum Rennen gegen die Zeit werden. Der argentinische Torjäger verletzte sich am Sonntag beim Heimsieg der AS Roma am Oberschenkel. Dybala traf gegen Lecce vom Elfmeterpunkt aus zum 2:1-Endstand, zog sich dabei aber eine Muskelverletzung zu. Diese ist möglicherweise so schwer, dass er die Weltmeisterschaft 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) verpassen könnte.

Roma-Trainer Jose Mourinho jedenfalls zeigte sich wenig optimistisch und meinte: «Es wird schwierig, dass wir ihn vor 2023 noch einmal auf dem Feld zu sehen.» Der 28-jährige Dybala wechselte im Sommer 2022 ablösefrei von Juventus Turin zur Roma und unterschrieb beim Conference-League-Sieger einen Vertrag bis 2025.

In dieser Saison hat Dybala 7 Mal bei 11 Einsätzen für den Hauptstadtklub getroffen. Der 28-Jährige bestritt bisher 34 Länderspiele für den zweimaligen Weltmeister Argentinien. An der WM in Russland vor 4 Jahren war Dybala nur bei der 0:3-Niederlage gegen Kroatien zum Einsatz gekommen.