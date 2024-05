Per E-Mail teilen

Legende: «Bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef» Ralf Rangnick bekennt sich zur österreichischen Nationalmannschaft. imago images/Sven Simon.

Ralf Rangnick bleibt auch über die EM 2024 hinaus Bundestrainer in Österreich. Das teilte der Österreichische Fussball-Bund (ÖFB) am Donnerstag mit. Der 65-Jährige besitzt beim ÖFB einen Vertrag bis 2026.

«Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen», sagte Rangnick. «Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele.»

Dritte Absage nach Alonso und Nagelsmann

Die Münchner suchen somit weiterhin einen Nachfolger für den derzeitigen Coach Thomas Tuchel, dessen Vertrag im Sommer vorzeitig aufgelöst wird. Vor Rangnick hatten bereits Xabi Alonso von Meister Bayer Leverkusen und Deutschlands Nationaltrainer Julian Nagelsmann abgesagt.

Ein Verbleib von Tuchel wurde kürzlich vom Klub ausgeschlossen, obwohl die Mannschaft in der Champions League in den Halbfinals steht. Das Ausscheiden gegen den Drittligisten Saarbrücken im Cup und der klar verpasste Titel in Meisterschaft wiegen zu schwer.