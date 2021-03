Haris Seferovic gelingt für Benfica zum zweiten Mal in Folge ein Doppelpack.

Legende: Hat einen Lauf Haris Seferovic. imago images

5 Tore in den letzten 3 Spielen, 13 in der laufenden Saison: Haris Seferovic ist derzeit in der portugiesischen Liga nicht zu bremsen. Beim 2:0 Benficas über Boavista Porto erzielte der Schweizer Nationalstürmer beide Treffer.

Bereits am vergangenen Montag war Seferovic gegen Belenenses doppelt erfolgreich gewesen.

Dank des Dreiers eroberte Benfica vorübergehend Platz 3 in der Tabelle vor dem FC Porto. Der Rückstand auf Leader und Stadtrivale Sporting, das noch eine Partie weniger absolviert hat, beträgt indes satte 10 Punkte.