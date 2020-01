Liverpool schlägt West Ham 2:0 und feiert den 15. Premier-League-Sieg in Folge. Und: Manchester City setzt sich im Cup-Derby durch.

Legende: Ein gewohntes Bild Die Liverpool-Spieler können über einen weiteren Sieg jubeln. imago images

Liverpool steuert weiter unaufhaltsam auf den ersten Meistertitel seit 1990 zu. Die «Reds» gewannen das Nachholspiel in der Premier League bei West Ham dank den Treffern von Mohamed Salah (Penalty/35.) und Alex Oxlade-Chamberlain (52.) 2:0 und feierten den 15. Meisterschafts-Sieg in Folge. Xherdan Shaqiri fehlte bei den Gästen angeschlagen, Albian Ajeti kam bei West Ham nicht zum Einsatz.

Weiteren Klub-Rekord aufgestellt

Nach 24 Partien hat Liverpool nun 19 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City. Zu spielen sind noch 14 Runden. Zudem stellte das Team von Jürgen Klopp einen weiteren Rekord auf: Zum ersten Mal in der Klub-Geschichte feierte Liverpool in einer Saison gegen jedes Team der Liga einen Sieg.

ManCity setzt sich im Cup-Derby durch

Manchester City hat im Ligacup den Einzug in den Final geschafft. Die «Citizens» verloren im Derby gegen Manchester United das Rückspiel zuhause zwar mit 0:1, kämpfen aber dank dem 3:1-Sieg im Hinspiel im Old Trafford dennoch um die Trophäe. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Nemanja Matic mit dem 1. Torschuss der «Red Devils» in der 35. Minute. Gegner im Final ist Aston Villa, das sich gegen Leicester durchgesetzt hatte.

