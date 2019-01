Dortmund-Goalie Roman Bürki rangiert in der Gunst der Bundesliga-Profis vor Seriensieger Manuel Neuer.

Manuel Neuer – wer sonst? Über Jahre galt der Weltstar des FC Bayern als bester Torhüter der Bundesliga. Doch nach der Hinrunde führt Roman Bürki die in der Szene vielbeachtete Rangliste des Kicker an.

Dass ihn zudem die Bundesliga-Profis in einer Umfrage zum derzeitigen Primus zwischen den Pfosten kürten, erfüllt den Dortmunder mit Stolz. «Es bedeutet mir sehr viel. Aber wenn es am Saisonende immer noch so ist, würde es mich noch sehr viel mehr freuen», kommentierte er voller Hoffnung auf eine ebenso famose Rückrunde.

Mentaltraining trägt Früchte

Zwar steht der 28-Jährige nicht so im Rampenlicht wie seine Teamkollegen Marco Reus, Axel Witsel oder Paco Alcacer, er hat sich beim Herbstmeister aber den Rang eines Schlüsselspielers erworben. Seine vierte Saison in Dortmund ist die mit Abstand beste.

Der regelmässige Rat eines Mentaltrainers und die akribische Arbeit mit Torwart-Trainer Matthias Kleinsteiber machen sich bezahlt. «Ich habe die Balance zwischen Anspannung und Lockerheit gefunden», meinte Bürki im Trainingslager der Borussia in Marbella.