Der erste Ernstkampf hat für Borussia Mönchengladbach erfolgreich geendet. In der 1. Runde des DFB-Pokals schlugen die «Fohlen» am Samstag Drittligist Erzgebirge Aue nach Rückstand 3:1. Im Tor der Gladbacher stand der in der letzten Saison lange verletzt gewesene Jonas Omlin. Nico Elvedi, den der Klub deutschen Medienberichten zufolge bis zum Transferschluss noch verkaufen will, fehlte im Aufgebot. (sda)