Legende:

Willkommen zurück, Sonnenschein!

Wegen 2 positiven Corona-Tests verbrachte Cristiano Ronaldo 19 Tage in Isolation. Er verpasste total 4 Spiele, darunter den Knaller gegen Barcelona. So gut wie auf diesem Foto war die Laune von «CR7» indes nicht immer. Den PCR-Test bezeichnete er auf Instagram als «Bullshit.» Seine Reaktion auf dem Platz? 2 Tore in der Partie gegen Spezia Calcio.

Keystone