Mit Winsley Boteli führt ein Schweizer die Torschützenliste der U19-Bundesliga an. Der 17-Jährige wird im Ausland bereits umworben.

Legende: Fühlt sich wohl im Gladbach-Trikot Winsley Boteli. Imago/Fotostand

Schlappe 24 Minuten benötigte Winsley Boteli am Samstag für seinen lupenreinen Hattrick. Der Schweizer schoss damit die U19 von Borussia Mönchengladbach praktisch im Alleingang zum 4:1 bei Alemannia Aachen. Dank dem 3. Sieg in Folge kletterten die «Jungfohlen» in der Bundesliga West der A-Junioren auf Platz 4.

Topklubs sind dran

Boteli steht nach 10 Partien bereits bei 12 Toren und führt damit neu die Skorerliste der Nachwuchsliga an. Der frühere Servette-Junior hat damit das Interesse aus dem (erweiterten) Ausland auf sich gezogen. Gemäss dem meist gut unterrichteten Transfer-Experten Fabrizio Romano sollen Juventus und Everton ein Auge auf Boteli geworfen haben.

00:54 Video Archiv: Boteli trifft an der U17-EM für die Schweiz Aus Sport-Clip vom 18.05.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden.

Der Mittelstürmer spielt bei Gladbach meist ganz vorne und scheint sich auf dieser Position pudelwohl zu fühlen. Auch im Schweizer National-Trikot läuft Boteli jeweils als Sturmspitze auf. Für die Auswahlen der U17 und U18 gelangen ihm in 20 Länderspielen 10 Tore – ebenfalls ein herausragender Wert. Gut möglich, dass Boteli mit seinen 17 Jahren die Zukunft gehört ...