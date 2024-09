3 / 16

Legende:

So verwaltet man einen Vorsprung

Schon nach 24 Minuten liegt Nizza gegen St. Etienne mit 3:0 in Führung. «Les Aiglons» stellen das Toreschiessen danach jedoch nicht ein. Zur Pause steht es bereits 6:0, am Ende werden die Gäste mit 8:0 aus dem Stadion geschossen. Auch BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko (M.) trägt sich doppelt in die Torschützenliste ein.

Imago/Icon Sport