Legende:

Samba in Paris

Neymar – hier beim Aufwärmen im Maradona-Gedenk-Shirt – ist der Spieler in der Klubhistorie von PSG, der am schnellsten 50 Tore in der Ligue 1 erzielen konnte. 58 Spiele reichten dem Brasilianer hierfür. In den vorangegangenen 70 Saisons knackten ligaweit nur Gunnar Andersson (53) und Josip Skoblar (54) die ominöse Marke noch schneller.

imago images