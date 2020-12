Bild 1 / 13

Legende: Sintflut verhindert Atalanta-Hauptprobe In Udine war am Sonntag wegen lange anhaltenden, starken Regenfällen nicht an Fussball zu denken. Die Partie zwischen Udinese und Atalanta Bergamo musste verschoben werden. Remo Freuler und sein Team wurden damit um die Hauptprobe für das entscheidende Spiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam am kommenden Mittwoch geprellt. imago images