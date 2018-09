Legende:

Torgefährlich I.

Seit seinem Wechsel in die schottische Liga ist Stürmer Florian Kamberi etwas vom Radar verschwunden. Dabei trifft der Ex-GC-Spieler regelmässig für Hibernian – auch am Wochenende beim 3:0 gegen den FC Dundee. Es war sein 6. Tor im 9. Saisonspiel. Insgesamt steht er bei 15 Toren in 23 Auftritten bei Hibernian.

Imago