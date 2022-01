Bild 2 / 11

Legende: Die Luft wird dünn Adi Hütter und Gladbach rutschen immer weiter in die Krise. Nach dem Cup-Out unter der Woche gegen Hannover setzte es in der Liga gegen Union Berlin die nächste Pleite ab. In den letzten 7 Partien feierten die «Fohlen» nur einen Sieg. imago images