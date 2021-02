Bild 5 / 13

Legende: «I got 99 problems, but Ibra ain't one» Nach Atalanta Bergamo hält auch Bologna den schwedischen Oldie in Schach. Zlatan Ibrahimovic vergibt sogar einen Foulpenalty und bleibt in der Serie A erstmals in dieser Saison zweimal in Serie ohne Torerfolg. Milan gewinnt trotzdem mit 2:1 und bleibt Leader in Italien. imago images