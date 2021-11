Bild 6 / 14

Legende: Akrobatisch zur 50 Nur 9 Minuten nach seiner Einwechslung traf Erling Haaland beim 3:1-Sieg des BVB in Wolfsburg – und dies nach 6 Wochen Verletzungspause. Für den Norweger war es Tor Nr. 50 in der Bundesliga. Kein Spieler hat diese Marke je so jung (21 Jahre, 4 Monate, 6 Tage) oder in so wenigen Spielen (50) erreicht. imago images