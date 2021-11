Bild 7 / 12

Legende: Feuchtfröhlich Die Spieler des schwedischen Klubs GIF Sundsvall lassen in der Garderobe die Korken knallen. Dank einem 1:1 in der vorletzten Runde der zweithöchsten Liga gegen Östers ist der Aufstieg in die Allsvenskan Tatsache. imago images