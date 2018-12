Von wegen besinnliche Weihnachten! In der Premier League wird traditionell am 26. Dezember gekickt. 3 Fragen und Antworten.

Warum wird am Boxing Day gespielt?

Bereits Ende des 19. Jahrhunderts rollte auf der Insel der Ball an Weihnachten. Bis in die 1950-er Jahre wurde am Christmas Day (25.12.) ein kompletter Spieltag ausgetragen. Die Ursache lag in diesem längst sexistischen Motto: «Männer gehen zum Spiel, während die Frauen in der Küche kochen.»

Aus logistischen Gründen finden die Partien seit 1966 am «Boxing Day» statt – hier bekannt als Stephanstag. Denn weil Mitarbeiter im Nahverkehr am 25. Dezember freibekamen, konnten die Fans nicht mit dem ÖV zu den Matches reisen.

Welche Affichen stehen heuer an?

Echte Spitzenspiele gibt es zur 19. Runde nicht. Leader Liverpool empfängt Newcastle United. Manchester City tritt bei Leicester City an und möchte eine Scharte auswetzen (zuletzt 2:3 gegen Crystal Palace). Stadtrivale United hat Huddersfield zu Gast.

Wie finden die Spieler den Termin?

Diese Schilderung von Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagt alles: «Da muss man durch!»

Gespielt wird am 26.12. auch in der Serie A.