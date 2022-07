Legende: Quo vadis? Endrick Felipe könnte eine grosse Karriere vor sich haben. IMAGO / Sports Press Photo

Seinen 16. Geburtstag dürfte sein Berater fast noch ausgiebiger feiern als Endrick Felipe selbst. Denn mit dem Antritt seines 17. Lebensjahres erfüllt das brasilianische Super-Talent seit Donnerstag die Voraussetzungen für einen Profivertrag.

Bisher hatte der wirblige Linksfüsser in der U20 von Palmeiras die Gegner schwindlig gespielt und Anfang Jahr die «Copinha» – eine Art nationale Nachwuchsmeisterschaft – beinahe in Eigenregie gewonnen, nun dürften alsbald die ersten Einsätze im Fanionteam folgen. Wegen seines Auftretens beim ehemaligen Klub von Ex-Basler Arthur Cabral wird der Stürmer in Sao Paolo längst mit Legenden wie Ronaldo Nazario und Romario verglichen.

«Big 5» erst 2024

Und so darf die Fussballwelt gespannt sein, wohin die Reise des 16-Jährigen künftig hingeht. Eines steht zumindest fest: Frühestmöglich in eine europäische Top-Liga geht es für Endrick in zwei Jahren – an den Fifa-Regularien kommt selbst der trickreiche Stürmer nicht vorbei.