Schalke lebt: Die Gelsenkirchener geben nach dem 5:2-Sieg gegen Hertha Berlin die Rote Laterne an den Gegner ab. Das Spiel lief für die «Knappen» optimal an. Bereits in der 3. Minute lenkte Tim Skarke die Partie mit einem sehenswerten Treffer in die Bahnen der «Königsblauen», ehe Marius Bülter 10 Zeigerumdrehungen später auf 2:0 erhöhte.

Die Gäste gaben sich aber nicht einfach geschlagen: Sekunden vor dem Pausentee verkürzten die Hauptstädter durch Stevan Jovetic. Doch die Schalker wussten auch diese aufkommende Hoffnung im Keim zu ersticken. Simon Terodde stellte in der 48. Minute den alten Vorsprung wieder her. Drei weitere Treffer fielen in der turbulenten Schlussphase.

Gebrauchter Schweizer Abend

Trotz des Sieges können sich die Gelsenkirchener nicht nur freuen: Gleich drei Spieler verletzten sich, darunter Cédric Brunner: Der Verteidiger fiel nach einem Zweikampf unglücklich auf die Schulter und musste mit grossen Schmerzen in der 71. Minute ausgewechselt werden. Michael Frey sass während der ganzen Spielzeit auf der Bank.