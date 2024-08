Bayern München kommt in Wolfsburg zu einem erkämpften 3:2-Sieg. Die Entscheidung fällt 10 Minuten vor Schluss.

Legende: Traf in der Bundesliga erstmals seit Anfang April Bayerns Serge Gnabry. Imago/Contrast

Auftakt gerade nochmals gut gegangen: Der entthronte deutsche Rekordmeister Bayern München hat zu Gast beim VfL Wolfsburg einen mühevollen 3:2-Sieg eingefahren. Für den entscheidenden Treffer sorgte Serge Gnabry in der 82. Minute. Der Flügelspieler wurde im Strafraum von Harry Kane angespielt und traf anschliessend aus spitzem Winkel via Innenpfosten.

Zesiger spielt durch

Die Wolfsburger, bei denen Nati-Spieler Cedric Zesiger durchspielte, hatten nach der Pause innert 8 Minuten den 0:1-Rückstand – Jamal Musiala war in der 20. Minute erfolgreich gewesen – in eine 2:1-Führung umgewandelt. Beide Treffer schoss der Kroate Lovro Majer – zuerst per Elfmeter (47.), dann nach einem schönen Zuspiel von Patrick Wimmer, dem ein fataler Fehler von Bayerns Min-Jae Kim vorausging (55.).

Nur 10 Minuten später folgte aber bereits der ziemlich glücklich entstandene 2:2-Ausgleich. Nach einer Ecke von Joshua Kimmich köpfelte Kane am weiten Pfosten auf das Tor. Via Kopf von Wolfsburgs Jakub Kaminski, Goalie Kamil Grabara und Pfosten landete die Kugel im Netz.