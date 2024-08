Legende: Bruchlandung zum Bundesliga-Start Für Ermedin Demirovic (links) und seine Stuttgarter. Imago/Eibner

Vizemeister Stuttgart verliert zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison bei Freiburg mit 1:3.

Fabian Rieder (Stuttgart) und Bruno Ogbus (Freiburg) geben ihren Bundesliga-Einstand.

Hoffenheims Andrej Kramaric schiesst Aufsteiger Holstein Kiel beim 3:2 quasi im Alleingang ab.

Am Freitagabend hatten Meister Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach (3:2) die neue Bundesliga-Spielzeit mit viel Spektakel eingeläutet. Am Samstagnachmittag ging es sofort ereignisreich weiter: Knapp eine Minute war in Freiburg gespielt, als der Ex-St. Galler Ermedin Demirovic Stuttgart per Seitfallzieher mit 1:0 in Führung schoss. Doch was der überraschende Vizemeister der letzten Saison danach bot, war enttäuschend.

Noch vor der Halbstunden-Marke glich Lukas Kübler für die Freiburger aus – das 1. Bundesliga-Tor nach der Ära unter Kult-Trainer Christian Streich. Nach der Pause machte die Mannschaft von Coach Julian Schuster weiter Tempo und belohnte sich dafür mit 2 weiteren Treffern durch Ritsu Doan (54.) und erneut Kübler (61.) – für den 31-jährigen Verteidiger der erste Doppelpack seiner Profi-Karriere.

Audio Freiburg-Trainer Julian Schuster zu seinem geglückten Bundesliga-Einstand (ARD, Michael Bollenbacher) 02:36 min Bild: IMAGO/Steinsiek.ch abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Nach 82 Minuten hatte Kübler Feierabend. Er wurde durch den 18-jährigen Schweizer Bruno Ogbus ersetzt, der damit sein Bundesliga-Debüt gab. Dieses feierte auch Fabian Rieder, der bei Stuttgart ab der 65. Minute mitwirkte.

Kramaric schiesst Aufsteiger ab

Beim Spiel zwischen Hoffenheim und Aufsteiger Holstein Kiel war im Vorfeld des Spiels ein Spielabbruch befürchtet worden, nachdem Ultragruppierungen der TSG nach der Entlassung von CEO Alexander Rosen den «Krieg erklärt» hatten. Es gab zwar Proteste, ansonsten blieb es in der PreZero Arena aber weitgehend ruhig.

Wohl auch aus dem Grund, weil die verletzungsgeplagten Hoffenheimer gegen den Bundesliga-Neuling von Beginn weg performten und am Ende einen verdienten 3:2-Heimsieg einfuhren. Der Kroate Andrej Kramaric zeichnete gleich für alle 3 Tore verantwortlich. Für die Gäste aus Kiel, die auf 1:2 und 2:3 herankamen, sind die ersten beiden Treffer in der Bundesliga-Geschichte nur ein schwacher Trost.

Viele Schweizer ohne Einsatz

Ruben Vargas erlebte ein wildes 2:2 seiner Augsburger, die zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gelegen hatten, zuhause gegen Werder Bremen von der Bank aus. Ebenfalls nicht zum Einsatz kamen Silvan Widmer und Edimilson Fernandes (beide nicht im Kader) bei Mainz' 1:1 gegen Union Berlin und Noah Loosli (Bank) bei der 0:1-Auswärtsniederlage von Bochum gegen Leipzig.