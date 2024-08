Legende: Bedrückte Miene Bei Leverkusens Spielern um Granit Xhaka (ganz rechts) nach der Niederlage. IMAGO/DeFodi

Bayer Leverkusen unterliegt RB Leipzig trotz 2:0-Führung noch mit 2:3 – die erste Niederlage in der Bundesliga nach 35 Spielen.

In einer spektakulären Partie spielen Stuttgart und Mainz 3:3. Ein Freistoss von Fabian Rieder sorgt für das späte 3:2, nach einem Assist von Silvan Widmer gleicht Mainz aus.

Im Duell zweier Ex-Super-League-Trainer behält Gerardo Seoanes Gladbach bei Peter Zeidlers Bochum mit 2:0 die Oberhand.

Nun ist es passiert: Die sagenhafte Ungeschlagenheit von Meister Bayer Leverkusen in der Bundesliga ist nach 463 Tagen und 35 Spielen vorbei. Der Double-Gewinner mit Mittelfeld-Regisseur Granit Xhaka verlor ein hitziges Topspiel gegen RB Leipzig 2:3 – obwohl es kurz vor der Pause noch 2:0 gestanden hatte.

Die offensiven Aussenläufer Jeremie Frimpong (39.) und Alejandro Grimaldo (45.) sorgten für das Team von Trainer Xabi Alonso für eine vermeintlich beruhigende Führung. Noch vor dem Pausenpfiff verkürzte aber Kevin Kampl. Nachdem ein Tor von Castello Lukeba in der 52. Minute noch aberkannt worden war, gelang Lois Openda erst der 2:2-Ausgleich (57.), ehe er für den Schlusspunkt sorgte (80.)

Widmer-Assist nach Rieder-Freistoss

Was für ein Spiel in Stuttgart – und mittendrin 2 Nati-Spieler. In der 88. Minute nahm sich der auf die 2. Halbzeit eingewechselte Fabian Rieder einen Freistoss aus grosser Entfernung. Der 22-Jährige zirkelte den Ball mit seinem linken Fuss an den Pfosten, von wo aus er via Rücken von Mainz-Goalie Robin Zentner im Netz landete – 3:2 für das Heimteam.

Legende: Rieder enttäuscht, Widmer jubelt Fabian Rieder (links) nach dem späten 3:3-Ausgleich, Silvan Widmer (ganz rechts) wird in der Jubeltraube geherzt. IMAGO/Sportfoto Rudel

Doch das war noch nicht alles: Nur 4 Minuten später trat Rieder erneut einen Freistoss und setzte diesen an den Querbalken. Somit war der Stuttgarter Sieg noch nicht im Trockenen, was sich prompt noch rächen sollte. Denn in der 94. Minute legte der wieder genesene und spät eingewechselte Mainzer Captain Silvan Widmer per Kopf für Maxim Leitsch auf, der nur noch einnicken musste. Beim 3:3 – der VfB hatte zwischenzeitlich ein 2:0 aus der Hand gegeben – blieb es.

Siege für Seoane und Zesiger

Trainer Gerardo Seoane hat mit Borussia Mönchengladbach einen 2:0-Erfolg bei Peter Zeidlers Bochum eingefahren. Für die «Fohlen» sind es nach der bitteren Startniederlage gegen Meister Leverkusen die ersten Punkte. Für das Team um Goalie Jonas Omlin und Innenverteidiger Nico Elvedi sorgten Tim Kleindienst (1 Tor, 1 Assist) und Franck Honorat (1 Tor, 1 Assist) in der 67. respektive 78. Minute für die Differenz.

Ebenfalls mit 2:0 behielt Wolfsburg mit Cédric Zeisger in der Startelf zu Gast bei Liga-Neuling Holstein Kiel die Oberhand. «Wölfe»-Captain Maximilian Arnold sorgte mit 2 Freistössen – einer flog leicht abgefälscht ins Gehäuse, einer wurde von Sebastiaan Bornauw per Kopf verwertet – innert 3 Minuten (27./30.) für die Entscheidung.

Einen Dämpfer musste BVB-Goalie Gregor Kobel in Bremen hinnehmen. Die ambitionierten Dortmunder kamen nicht über eine Nullnummer hinaus. Ab der 73. Minute und einer Ampelkarte gegen Nico Schlotterbeck agierten sie in Unterzahl.