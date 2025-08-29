Aufsteiger Hamburger SV muss sich zuhause dem Stadtrivalen St. Pauli 0:2 geschlagen geben.

Legende: Die Entscheidung Andréas Hountondji lässt sich abdrängen und wird HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes aus spitzem Winkel bezwingen. imago images/Eibner

Das 1. Hamburger Stadtderby in der Bundesliga seit über 14 Jahren bot den Fans im ausverkauften Volksparkstadion beste Unterhaltung. Der 2:0-Sieg des FC St. Pauli ging dabei völlig in Ordnung. Das Team von Trainer Alexander Blessin war in der ersten Hälfte überlegen und entzog sich immer wieder geschickt dem Pressing des HSV.

Nach 18 Minuten brachte Adam Dzwigala die Gäste nach einem Eckball in Führung. Nationalspieler Miro Muheim kam einen Schritt zu spät.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Stimmungsvolle Kulisse. Blick auf die HSV-Kurve. Bildquelle: imago images/Nordphoto. 1 / 2 Legende: Stimmungsvolle Kulisse Blick auf die HSV-Kurve. imago images/Nordphoto

Bild 2 von 2. Auch der Gästeblock ist prall gefüllt. Die St. Pauli-Fans werden nach dem Spiel etwas zu feiern haben. Bildquelle: imago images/Nordphoto. 2 / 2 Legende: Auch der Gästeblock ist prall gefüllt Die St. Pauli-Fans werden nach dem Spiel etwas zu feiern haben. imago images/Nordphoto Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

HSV nach der Pause stärker

Nach der Pause gelang dem HSV der vermeintliche Ausgleich. Doch Schütze Ransford Königsdörffer stand nach 48 Minuten hauchdünn im Abseits. Mitten in die Drang-Periode der «Rothosen» mit einem gefährlichen Freistoss Muheims fiel nach einer Stunde das 0:2. Nach einem perfekten Pass von Joel Chima Fujita überwand Andréas Hountondji Goalie Daniel Heuer Fernandes aus spitzem Winkel.

Die gelb-rote Karte an Giorgi Gocholeishvili (77.) brach dem HSV das Genick. St. Pauli erspielte sich noch einige gute Chancen, HSV-Schlussmann Heuer Fernandes parierte jedoch stark.

Resultate