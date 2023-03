Noch vor zwei Wochen stand Union Berlin sensationell punktgleich mit dem FC Bayern und Dortmund an der Tabellenspitze der Bundesliga. Doch nun drohen die «Eisernen», die Spitze aus den Augen zu verlieren. Mit dem 0:0 zuhause gegen den 1. FC Köln blieb das Team von Trainer Urs Fischer zum 3. Mal in Folge sieglos und liegt nun 5 Punkte hinter Leader Bayern und dem BVB.

Dortmund hatte seine Pflicht bereits am Freitag mit einem 2:1-Heimsieg über Leipzig erfüllt. Die Bayern zogen am Samstag mit einem 2:1-Sieg im Abendspiel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart nach. Zu Beginn hielt das Heimteam noch mit dem Favoriten mit. In der 37. Minute war der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer bereits geschlagen, Verteidiger Matthijs de Ligt klärte den Abschluss von Stuttgarts Konstantinos Mavropanos jedoch noch auf der Linie.

Zwei Minuten später trat der Niederländer auch auf der anderen Seite des Platzes in Erscheinung und brachte sein Team mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus in Führung. Spätestens, als Eric Maxim Choupo-Moting auf 2:0 erhöhte, schienen sich die Stuttgarter mit der Niederlage abgefunden zu haben. Juan Pereas Anschlusstreffer in der 88. Minute kam zu spät.

Grosser Zusammenschluss am Tabellenende

In den untersten Niederungen der Tabelle kommt es hingegen zum grossen Zusammenschluss. Schalke gewann das Derby gegen Bochum 2:0 und gibt die rote Laterne an den Gegner ab. Stuttgart, Hoffenheim (0:1 gegen Mainz), Schalke und Bochum haben alle 19 Punkte.

Der erste Treffer der Partie fiel kurz vor der Pause auf kuriose Weise. Nachdem Bochum-Keeper Manuel Riemann eine Flanke verpasst hatte, prallte der Ball via Schulter eines Verteidigers Richtung Tor. Der Goalie eilte zurück, kam jedoch nicht richtig an den Ball und bugsierte ihn so ins eigene Netz. Gut 10 Minuten vor Schluss erhöhten die Schalker, bei denen Michael Frey (ausgewechselt) und Cédric Brunner in der Startelf standen, durch Marius Bülter auf 2:0.

Das in dieser Saison von Inkonstanz geprägte Gladbach musste sich zuhause gegen Freiburg mit einem 0:0 begnügen. Während Nico Elvedi durchspielte, fehlte Nati-Goalie Jonas Omlin verletzt. Die «Fohlen» liegen damit auf dem 9. Tabellenrang.