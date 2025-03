In der Bundesliga gab es am Samstagnachmittag ausschliesslich Auswärtssiege.

Legende: Erzielte das 2:0 Karim Adeyemi (links). imago images/RHR-Foto

Nach dem 6:0 gegen Union Berlin hat Borussia Dortmund gegen ein weiteres «Kellerkind» drei Punkte eingefahren und damit erstmals in dieser Saison zwei Siege de suite gefeiert. Beim 2:0 gegen St. Pauli agierte der BVB in der 1. Halbzeit zwar unauffällig, sicherte sich den Erfolg aber dank einer Leistungssteigerung in Halbzeit 2.

Mainz auf Europakurs

In der Tabelle machten die Dortmunder damit aber keinen grossen Schritt nach vorne. Dies auch, weil die unmittelbar vor dem BVB klassierten Teams ebenfalls (Auswärts-)Siege einfuhren.

Borussia Mönchengladbach setzte sich diskussionslos 3:0 in Heidenheim durch, Wolfsburg schlug das kriselnde Werder Bremen mit 2:1. Mainz stellte seine gute Form einmal mehr unter Beweis und siegte in Leipzig nach Rückstand mit 2:1.

Im Duell zweier in den Abstiegskampf verwickelten Klubs gelang der TSG Hoffenheim in Bochum mit dem 1:0 ein Befreiungsschlag.

Leverkusen zu Gast in Frankfurt

Frankfurt empfängt im Abendspiel Bayer Leverkusen. Leader Bayern München hatte sich bereits am Freitagabend mit 3:1 auswärts gegen Stuttgart durchgesetzt.

Resultate