Legende: Zeichneten für alle 4 Gladbacher Tore verantwortlich Tim Kleindienst und Alassane Pléa. imago images/RHR-Foto

Praktisch im Alleingang schoss Alassane Pléa Borussia Mönchengladbach zum Auswärtssieg in Bremen. Beim 4:2 der «Fohlen» gelang dem Franzosen der 2. Hattrick (7./28./47.) seiner Bundesliga-Karriere – wie schon vor über 6 Jahren erneut im Weserstadion. Für die Gäste war aber nicht alles Gold was glänzte: In der 70. Minute wurde Jonas Omlin verletzt ausgewechselt und in der Nachspielzeit flog Torschütze Tim Kleindienst vom Platz.

Leader Bayern München liess bereits zum zweiten Mal in Serie in der Bundesliga Punkte liegen. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Bochum kam der Rekordmeister bei Union Berlin nicht über ein 1:1 hinaus. Der Vorsprung auf Leverkusen beträgt aber am Ende des Spieltags mindestens 6 Punkte.

Atubolus Serie gerissen

In Mainz musste Freiburgs Noah Atubolu erstmals nach 609 Bundesliga-Minuten wieder hinter sich greifen. 10 Minuten nach dem Mainzer 1:0 flog Dominik Kohr vom Platz. Bo Henriksens Team schaffte es trotz gut 45-minütiger Unterzahl zu einem Punktgewinn (2:2) im Rennen um die Champions-League-Plätze.

Bundesliga