Legende: Erst ganz top, dann noch ein wenig flop Freiburgs Johan Manzambi. Imago/Steinsiek.ch

Der SC Freiburg hat am 3. Spieltag den ersten Saisonsieg gefeiert. Im Zentrum des Geschehens beim 3:1-Comeback-Sieg daheim gegen Stuttgart: Nati-Spieler Johan Manzambi. Erst legte der 19-Jährige in der 86. Minute das 2:1 von Derry Scherhant auf. 5 Minuten später holte der Genfer mit einem Dribbling einen Elfmeter heraus, den Igor Matanovic (er hatte bereits das 1:1 erzielt, 81.) zum 3:1 verwandelte. Ein perfekter Nachmittag endete für Manzambi doch noch unglücklich – kurz vor Schluss flog er wegen groben Foulspiels vom Platz.

Dortmund mit Nati-Goalie Gregor Kobel siegte in Heidenheim dank Toren von Serhou Guirassy (34.) und Maximilian Beier (45.+6) verdient mit 2:0. Bei den Gastgebern hatte Stürmer Budu Zivzivadze nach einem rüden Einsteigen früh Rot gesehen (22.). Für Kobel war es – inklusive der WM-Quali-Spiele – das 4. Pflichtspiel in Folge ohne Gegentor.

Ex-Lugano-Spieler Albian Hajdari feierte im Trikot von Hoffenheim (4:2 bei Union Berlin) ein starkes Startelf-Debüt – mit unglücklichem Ende: Er musste in der 78. Minute angeschlagen raus.

Bundesliga